Coronavirus Zahlen rückläufig – aber Omikron-Sublinien sind auf dem Vormarsch

Keine höhere Krankheitslast bei neuen Sublinien

Die noch relativ neuen Omikron-Sublinien BQ.1 und BQ.1.1 werden hingegen immer häufiger in Deutschland nachgewiesen, das Niveau ist aber nach wie vor niedrig. Der Anteil von BQ.1.1 habe in einer Stichprobe von vorvergangener Woche bei mehr als vier Prozent gelegen, heißt es im Bericht. »Auch in anderen Ländern ist BQ.1.1 bereits eine der am häufigsten nachgewiesenen Sublinien, wobei mit der Verbreitung von BQ.1.1 bisher keine Erhöhung der Krankheitslast beobachtet wird«, schreiben die Autoren. Der Anteil von BQ.1 war in der Auswertung mit knapp vier Prozent demnach ungefähr gleich groß.