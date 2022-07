Seit fünf Jahren können Ärztinnen und Ärzte in Deutschland ihren Patientinnen und Patienten in Einzelfällen Cannabisblüten, Cannabisextrakte und Mittel auf Cannabisbasis verschreiben. Einer aktuellen Auswertung zufolge werden die Cannabis-Arzneimittel bislang in drei Viertel der Fälle gegen chronische Schmerzen eingesetzt. Weitere häufig behandelte Symptome seien Spastik und Anorexie beziehungsweise eine bestimmte Art von Gewichtsverlust (Wasting), teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte am Mittwoch in Bonn mit. Bezogen auf alle Cannabis-Arzneimittel seien die behandelten Personen im Durchschnitt 57 Jahre alt und in der Mehrzahl weiblich.