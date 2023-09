Am Gardasee etwa melden Urlaubende und Einheimische erste Dengue-Infektionen . In Frankreich rücken Kammerjäger aus - aus Vorsorge vor einer Dengue-Epedemie. Seit dem vergangenen Sommer ist die Asiatische Tigermücke, die neben Dengue auch Zika oder Chikungunya übertragen kann, in Berlin heimisch, die Hinweise auf mögliche Sichtungen nehmen derzeit erneut zu. Auch in Saarbrücken seien zwei Exemplare bestätigt worden, teilte das Gesundheitsamt mit. (Lesen Sie hier mehr dazu: Warum Sie künftig diesem fliegenden Quälgeist begegnen könnten ).