Behandlungsmöglichkeiten von Typ-2-Diabetes

Typ-2-Diabetes lässt sich in der Regel gut behandeln. Wichtig ist, dass die Therapie dem Patienten angepasst wird. Zunächst muss der Lebensstil geändert werden: Regelmäßige Bewegung, Verzicht auf Zigaretten und eine normale Ernährung gehören dazu. Ist der Blutzucker trotzdem hoch, können Ärzte nach drei bis sechs Monaten Blutzucker senkende Medikamente verschreiben. Erst wenn das nicht hilft, erfolgt eine intensive Therapie mit Insulin oder verschiedenen Diabetesmedikamenten.

Der aktuellen Studie zufolge werden bis 2045 drei von vier Erwachsenen mit Diabetes in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen leben. Derzeit erhalten nur zehn Prozent der in diesen Ländern lebenden Betroffenen eine leitliniengestützte Diabetesversorgung. Unabhängig von den wirtschaftlichen Gesichtspunkten leiden in jedem Land diejenigen, die diskriminiert und ausgegrenzt werden, am meisten und am schlimmsten unter den Folgen von Diabetes. In den USA, wo sich die Belastung durch Typ-2-Diabetes bei jungen Menschen in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt hat, sei die Belastung bei schwarzen oder indigenen amerikanischen Bevölkerungsgruppen am höchsten.