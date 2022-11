Fachleute warnen, dass der derzeitige Name der Affenpocken für den Kontinent Afrika, mit dem die Tiere häufig assoziiert werden, diskriminierend sein könnte. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Krankheit nun umbenannt: in »mpox«. Ein Jahr lang sollen beide Begriffe parallel genannt werden, um Verwirrung zu vermeiden.