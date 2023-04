»Halluzinogene wirken wie Psychotherapie«

Bei psychischen Krankheiten hätten Halluzinogene Vorteile gegenüber herkömmlichen Medikamenten, sagt Müller: »Psychopharmaka behandeln eher Symptome. Sie müssen jeden Tag eingenommen werden, und wenn man sie absetzt, ist die Krankheit oft wieder da. Halluzinogene wirken eher wie eine Psychotherapie.« Nach der Einnahme von LSD berichteten die meisten Menschen von einer schärferen Wahrnehmung in der Außenwelt und im Inneren, also auch bei Gefühlen. Für viele Patienten sei die Behandlung aber auch anstrengend. »Es ist oft so, dass man sich mit schwierigen Teilen der eigenen Psyche auseinandersetzen muss, dass etwa Ängste auftauchen«, so Müller.