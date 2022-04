Seit Ende März hatten mehrere Länder Hepatitis-Fälle bei Kindern gemeldet, in denen der Krankheitserreger unbekannt war. Die ersten Fälle traten in Großbritannien auf, weitere Fälle gab es in anderen europäischen Ländern, in den USA, Israel und Japan. Insgesamt wurden laut ECDC bislang 191 derartige Fälle registriert.