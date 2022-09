Mitte August hatte die britische Arzneimittelbehörde grünes Licht für den sogenannten bivalenten Coronaimpfstoff von Moderna gegeben, der ebenso wie das Biontech-Vakzin sowohl gegen den ursprünglichen Coronavirus-Stamm als auch gegen die Omikron-Subvariante BA.1 wirkt. In den USA genehmigte die Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch zwei auf die Subtypen BA.4 und BA.5 zielende angepasste Impfstoffe von Moderna sowie von Biontech/Pfizer per Notfallzulassung. Auch in der EU haben die Hersteller eine Zulassung für diese Impfstoffe eingereicht, zu der jedoch aktuell noch keine Entscheidung vorliegt. Die Ema teilte mit, dass die Anträge aktuell geprüft würden. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass auch diese Vakzinen in wenigen Wochen zur Verfügung stehen werden.