Zuvor hatte die EU bereits zwei bivalente Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen, die zusätzlich zum ursprünglichen Virustyp an die Omikron-Sublinie BA.1 angepasst sind. Allerdings spielt diese Variante hierzulande keine Rolle mehr.

Der neue Impfstoff sei eine abgewandelte Form des Produkts Comirnaty, so die Ema. Das Mittel enthält also weiterhin sogenannte mRNA, die den Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus vermittelt. Der Impfstoff veranlasst Körperzellen, für kurze Zeit dieses Virusprotein zu produzieren, damit das Immunsystem seine Abwehr dagegen trainiert. Allerdings ist das Spike-Protein nicht in jeder Virusvariante identisch. Gerade bei den Omikron-Sublinien unterscheidet es sich deutlich von der ursprünglichen Form. An Omikron-Varianten angepasste Impfstoffe sollen helfen, die Abwehr gegen sie zu verbessern. Zusätzlich ist in den Mitteln auch der Bauplan des ursprünglichen Spike-Proteins enthalten. Denn niemand weiß, ob künftige Sars-CoV-2-Varianten vielleicht wieder ein Spike-Protein haben, das der Ursprungsversion mehr ähnelt als jener von BA.1 oder BA.4 und 5.