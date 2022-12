Untersuchung von Blut und Urin Forscher entwickeln Methode zur Früherkennung von 14 Krebsarten

Ziel der Forschenden war es, bei gesunden Menschen höchstens fünf Prozent falsch positive Testergebnisse zu erhalten, die Spezifität des Tests also bei 95 Prozent liegen sollte. Den Autorinnen und Autoren zufolge erkannte der Bluttest dann in 41,6 Prozent der Fälle Krebs im Stadium 1 zuverlässig, bei einer Urinprobe lag diese sogenannte Sensitivität bei 62,3 Prozent. Das heißt: Bei gut sechs von zehn Krebskranken wurde die Erkrankung nach einem Urintest korrekt erkannt, bei vier war der Test jedoch falsch negativ. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wandten ihren Test außerdem noch bei Proben aus einer niederländischen Blutbank und in einem Mausmodell an.