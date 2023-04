Erst Anfang des Monates hatte das Robert Koch-Institut drei neue deutsche FSME-Risikogebiete ausgewiesen. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht demnach vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen, in Sachsen und seit dem Vorjahr auch im südöstlichen Brandenburg. Allerdings werden die weitaus meisten FSME-Fälle in Baden-Württemberg und Bayern registriert.