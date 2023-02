Ärztin zu neuer Priscus-Liste »Jeder zweite Ältere nimmt potenziell gefährliche Wirkstoffe«

Medikamente werden in der Regel an jüngeren Menschen getestet – mit Folgen für Ältere, denen man sie am Ende verschreibt. Die Ärztin und Pharmakologin Petra Thürmann sagt, wie man Gefahren durch Pillen vermeiden kann.

Ein Interview von Jörg Blech