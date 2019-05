Georgios Papanikolaou Google feiert den Erfinder des "Pap-Tests"

Ein Mann im Arztkittel sitzt vor einem Mikroskop und untersucht eine Probe, an der Wand hinter ihm hängt die anatomische Zeichnung einer Frau: Dieses Bild ist am Montag auf der Startseite von Google in zahlreichen Ländern zu sehen, darunter auch in Deutschland. Damit erinnert das Unternehmen an den 136. Geburtstag des griechischen Arztes Georgios Papanikolaou.

Er entwickelte in den frühen Zwanzigerjahren ein Zellabstrich-Verfahren ("Pap-Test"), das den Gebärmutterkrebs, die häufigste Krebsart bei Frauen, schon in seinen frühesten Entwicklungsstadien zu identifizieren vermag. Die Heilungsaussichten für Gebärmutterkrebs sind, wenn er frühzeitig erkannt wird, nahezu hundertprozentig.

Geboren wurde Papanikolaou 1883 in Griechenland. Dort studierte er Medizin und liebäugelte mit einer Musikerkarriere. Später ging er auch nach Deutschland und widmete sich dort der Philosophie. Zurück in Griechenland heiratete er Andromachi Mavrogeni - sie half ihm später maßgeblich bei seinen medizinischen Forschungen. 1913 zog das Paar in die USA.

Ab 1916 arbeitete Papanikolaou an der Cornell Universität und begann in der gynäkologischen Abteilung mit seiner Forschung. 1928 veröffentlichte er seine Ergebnisse zum sogenannten Papanikolaou-Abstrich, kurz: Pap-Test. Aus Zellabstrichen vom Muttermund sagte er die Gefährdung für Gebärmutterhalskrebs voraus.

Noch heute wird nach dieser Methode bei den Krebsvorsorge-Untersuchungen verfahren. Frauen werden in der Regel jedes Jahr mithilfe des Pap-Tests getestet, bei dem ein Abstrich vom Gebärmutterhals genommen wird. Unter dem Mikroskop lassen sich dann Krebsvorstufen oder Entzündungen entdecken.

Papanikolaou starb 1962 in Florida. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Albert Lasker Award for Clinical Medical Research.