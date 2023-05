Geistiger Vater der HPV-Impfung Krebsforscher Harald zur Hausen ist tot

Gebärmutterhalskrebs wiederum ist eine der häufigsten Krebsarten bei Frauen. In mehr als 20 Staaten führt die Erkrankung sogar die Liste der Krebsarten an. Der Impfstoff hat die Lage radikal verändert, in Deutschland ist die Impfung für Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen.

»Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Harald zur Hausen damit eine ganz neue Dimension der Krebsprävention eröffnet hat«, sagte Michael Baumann, Vorstandvorsitzender und Wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg. »Mit ihm verlieren wir einen herausragenden Wissenschaftler, der auf dem Gebiet der Tumorvirologie bahnbrechende Leistungen erbracht hat.«