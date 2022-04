In mehreren Ländern wurden in den vergangenen Wochen gehäuft auftretende Leberentzündungen ohne klare Ursache bei Kindern gemeldet. Wie jetzt bekannt wurde, ist auch in Deutschland ein solcher Hepatitis-Fall aufgetreten – von einer ungewöhnlichen Häufung wird bislang jedoch nicht ausgegangen. Der gemeldete Fall entspreche der Falldefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der zufolge Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren eingeschlossen sind, die eine bestätigte Leberentzündung und erhöhte Leberwerte haben, bei denen aber keiner der Hepatitis-Erreger A, B, C, D oder E nachgewiesen werden konnte.