In Deutschland ist die Zahl stationärer Hodenkrebsbehandlungen binnen 20 Jahren um 40 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte , wurden im Jahr 2020 rund 10.900 Jungen und Männer aus diesem Grund im Krankenhaus behandelt. Im Jahr 2000 waren es noch 18.100. Dagegen ging die Gesamtzahl der stationären Krebsbehandlungen von männlichen Patienten im selben Zeitraum lediglich um fünf Prozent zurück.