Die »Tomatengrippe« wird tatsächlich in einem aktuellen Fachbeitrag in der medizinischen Zeitschrift »The Lancet Respiratory Medicine« erwähnt. Dort berichtet ein Team um Vivek Chavda vom LM College of Pharmacy im indischen Ahmedabad vom »Tomatengrippeausbruch in Indien«. Die Krankheit wurde demnach erstmals am 6. Mai im Bundesstaat Kerala nachgewiesen. Betroffen seien inzwischen mehr als 82 Kinder unter fünf Jahren. Dazu kämen 26 Kinder im Bundesstaat Odisha im Alter von ein bis neun Jahren. Erkrankte Kinder hätten hohes Fieber, Ausschlag und starke Gelenkschmerzen. Der Name beruht darauf, dass sich rote und schmerzende Blasen am ganzen Körper bilden, die »auf die Größe einer Tomate anwachsen«, heißt es.