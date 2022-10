Insgesamt seien seit Januar in 20 Provinzen des Inselstaates mehr als 200 Fälle von akuten Nierenschäden bekannt geworden. Besonders seit August sei die Zahl deutlich gestiegen. Eine hohe Dunkelziffer sei möglich, so der Minister. Eltern, deren Kinder dringend Arzneien in Form von Sirup benötigten, wurden aufgefordert, unbedingt einen Kinderarzt aufzusuchen.

Ähnliche Fälle auch in Gambia

Erst wenige Tage zuvor hatte Indien die Produktion von Hustensaft in einer Fabrik des Unternehmens Maiden Pharmaceuticals gestoppt , nachdem in Gambia 69 Kinder mutmaßlich an verunreinigten Husten- und Erkältungssäften gestorben waren.