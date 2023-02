Das Mädchen erkrankte am 16. Februar und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Phnom Penh gebracht, wo es starb. Gesundheitsbeamte untersuchen nun Proben eines toten Wildvogels in einem Naturschutzgebiet in der Nähe des Hauses, in dem das Mädchen wohnte, teilte das Gesundheitsministerium mit. Bewohner in der Region würden davor gewarnt, kranke oder tote Vögel anzufassen.

Der kambodschanische Gesundheitsminister Mam Bunheng warnte, dass die Vogelgrippe ein besonders hohes Risiko für Kinder darstelle, die möglicherweise Hausgeflügel füttern, Käfige reinigen oder mit den Tieren spielen.