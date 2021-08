Drohende Gesundheitsschäden EU führt neue Grenzwerte für Blei in Lebensmitteln ein

Blei schadet – und das schon in geringsten Mengen: In der EU gelten ab sofort neue Grenzwerte für das Schwermetall in vielen Lebensmitteln. Sie sollen vor allem Kleinkinder, aber auch Erwachsene schützen.