Perspektivisch könnte sich allerdings eine erneute Verschärfung der Vorgaben abzeichnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will für den Fall einer neuen Coronawelle im Herbst die Möglichkeit schaffen, wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen vorzuschreiben. Derzeit werde erneut am Infektionsschutzgesetz gearbeitet, sagte der SPD -Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung »Markus Lanz«.

»Das läuft ja am 23.9. aus. Und dann wird die Frage erneut zu diskutieren sein, ob zum Beispiel Maskentragen in Innenräumen wieder verpflichtend wird«, so der Minister. Das könne wieder kommen, »ich halte das auch für unbedingt notwendig, dass wir uns für den Herbst diese Möglichkeit eröffnen«.

Lauterbach betonte: »Das Infektionsschutzgesetz beschreibt ja nicht, was gemacht wird oder was gemacht werden soll, sondern es beschreibt, was wir nutzen können an Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen, wenn es denn dann nötig wäre.« An diesem Thema arbeite er auch mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).