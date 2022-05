Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht nicht davon aus, dass die Affenpocken in Deutschland zu einem großen gesundheitlichen Problem werden könnten. »Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie«, sagte er auf einer Pressekonferenz beim Deutschen Ärztetag in Bremen. Dennoch müsse man die aktuellen Ausbrüche ernst nehmen.

Der Minister erklärte, wie das Bundesgesundheitsministerium zusammen mit dem Robert Koch-Institut diesbezüglich nun vorgehen will. »Wenn wir Ausbrüche früh eindämmen, dann haben wir die Möglichkeit, dass sich der Erreger nicht beim Menschen einnistet und endemisch wird«, sagte Lauterbach. Daher werde dazu geraten, dass Infizierte sich für mindestens 21 Tage isolieren sollen. »Mindestens so lange, bis die Krusten abgefallen sind, denn die können noch ansteckend sein«, ergänzte er. Auch Kontaktpersonen werde dringend empfohlen, sich für drei Wochen zu isolieren.

Die Bundesregierung hat außerdem 40.000 Impfdosen bestellt, um sich auf mögliche Ringimpfungen vorzubereiten – also Kontaktpersonen von Affenpockeninfizierten schnell zu impfen. »Ob wir das dann auch tun müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar«, so Lauterbach. Eine Impfung könne sowohl eine Ansteckung verhindern als auch den Ausbruch der Krankheit verhindern oder verzögern.

Mehr als 250 Affenpockenfälle weltweit

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als 250 Fälle von Affenpocken aus 16 Ländern gemeldet worden. Diese Zahl an bestätigten Infektionen und Verdachtsfällen betreffe jedoch nur Länder, in denen die Viruskrankheit zuvor nicht regelmäßig gehäuft aufgetreten sei, sagte WHO-Expertin Rosamund Lewis. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile fünf bestätigte Fälle.