Etwa 40 Prozent der acht- und neunjährigen Kinder in Deutschland haben nach Angaben von Fachverbänden einen kieferorthopädischen Behandlungsbedarf. Darauf weisen das Institut der Deutschen Zahnärzte und mehrere Verbände in einer Studie hin. Der Bedarf deckt sich demnach weitgehend mit den Krankenkassendaten, es gebe in diesem Bereich »keine Unter- oder Überversorgung«.