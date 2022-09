Anfang der Woche war ein Affenpockenfall bei einem Säugling im Landkreis Verden in Niedersachsen bekannt geworden. Insgesamt sind Kinder in Deutschland jedoch sehr selten von den Affenpocken betroffen. In seinem aktuellen Lagebericht schreibt das RKI von drei Fällen bei männlichen Jugendlichen und zwei Fällen bei Kindern unter 14 Jahren.