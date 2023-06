Niedrigere Grenzwerte für bestimmte Schwermetalle, Austausch alter Bleileitungen und Untersuchung auf mehr Schadstoffe: In Deutschland treten am Samstag, 24. Juni, strengere Regeln für Trinkwasser aus dem Hahn in Kraft. Die Novelle der Trinkwasserverordnung setze wichtige europäische Vorgaben für den Trinkwasserschutz um, teilte das Umweltbundesamt in Dessau mit. Sie sorge dafür, dass das Wasser auch weiterhin bedenkenlos und ohne Gefahren für die Gesundheit genutzt werden könne.