Corona-Inzidenzen über 100 Hohe Werte im Laschet-Land – nur leider die falschen

In Nordrhein-Westfalen liegt die Corona-Inzidenz wieder bei über 100, in Leverkusen sogar über 200. Ist im bevölkerungsreichsten Bundesland zu beobachten, wie es bald in ganz Deutschland aussehen könnte?