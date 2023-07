Die Probanden der Covid Symptom Study Biobank absolvierten dafür zwei Online-Tests via Smartphone-App: einen 2021 und einen im vergangenen Jahr. In der ersten Runde nahmen rund 3300 Personen teil, in der zweiten rund 2500. Bei der zweiten Testrunde lag die Erstinfektion der Teilnehmenden im Durchschnitt fast zwei Jahre zurück. In die Studie eingeschlossen waren Personen mit und ohne überstandener Covid-Infektion, die Symptome hielten unterschiedlich lang an.