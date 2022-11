Laut WHO waren in den ersten beiden Jahren der Pandemie mehr als 17 Millionen Menschen in Europa von Long-Covid-Symptomen betroffen. Zu diesen zählen unter anderem Erschöpfung, Husten, Kurzatmigkeit, Geschmacks- und Geruchsverlust sowie Depressionen. Sie treten für gewöhnlich innerhalb der ersten drei Monate nach der Infektion auf und dauern mindestens zwei Monate an. Halten die Beschwerden länger als 12 Wochen an, wird in der Regel von Post Covid gesprochen.