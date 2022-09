Mehr als 17 Millionen Menschen in Europa waren in den ersten beiden Jahren der Pandemie von Long-Covid-Symptomen betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführte Analyse. Für die Modellrechnung hatte die Universität Washington Corona-Fälle in 53 europäischen Ländern ausgewertet, wie das in Kopenhagen ansässige Europa-Büro der WHO mitteilte. Als Kriterium galt eine Symptomdauer von mindestens drei Monaten in den Jahren 2020 und/oder 2021.