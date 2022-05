Umweltverschmutzung ist einer Studie zufolge für weltweit jeden sechsten vorzeitigen Todesfall verantwortlich. Im Jahr 2019 starben neun Millionen Menschen verfrüht, wie aus einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift »Lancet« veröffentlichten Studie hervorgeht. Hauptursachen sind demnach schlechte Luftqualität und chemische Schadstoffe wie Blei. 6,7 Millionen vorzeitige Todesfälle waren laut der Studie auf Luftverschmutzung zurückzuführen, 1,4 Millionen auf Wasserverschmutzung und 900.000 auf Bleibelastung.

Die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Gesundheit seien »sehr viel größer als die von Krieg, Terrorismus, Malaria, HIV, Tuberkulose, Drogen und Alkohol«, erklärten die Autoren rund um Hauptautor Richard Fuller von der Globalen Allianz für Gesundheit und Umweltverschmutzung (GAHP). Umweltverschmutzung und Abfälle, die in Luft, Wasser und Boden gelangen, führen selten direkt zum Tod. Sie können jedoch schwere Herzerkrankungen, Krebs, Atemprobleme und akuten Durchfall verursachen.

Die Zahl der vorzeitigen Todesopfer, die sich auf Abgase von Autos, Lastwagen und Industrie zurückführen lassen, ist seit dem Jahr 2000 um 55 Prozent gestiegen – vor allem in Asien mit seiner raschen Industrialisierung und wachsenden Städten. Fortschritt gibt es hingegen, weil weniger Menschen an dem Schmutz aus primitiven Feuerstellen im Haus oder an mit Fäkalien verschmutztem Wasser sterben. Insgesamt hielt sich die Sterbezahl seit einer vorigen Untersuchung im Jahr 2015 konstant.