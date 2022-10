Bei Mumien blieb es nicht, der Forscher ging in der Zeit noch viel weiter zurück. Pääbo, Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, verfeinerte über Jahrzehnte Methoden, um Jahrtausende alte Erbgut-Proben von Neandertalern zu analysieren.

Die Verfahren sind mühselig, denn das Erbgutmolekül DNA ist in den Proben ist durch die Zeit stark angegriffen. Zusätzlich sind Proben unweigerlich mit dem Erbgut von Bakterien verunreinigt. Und bei der Arbeit muss man penibel darauf achten, dass die Proben nicht mit heutigem menschlichen Erbgut kontaminiert werden, was schon durch einen Kontakt mit Hausstaub passieren könnte. Die Experimente finden deshalb in Reinräumen statt. Im SPIEGEL-Gespräch bestätigte Pääbo, dass er 95 Prozent seiner Zeit damit verbringe, Irrtümer auszuschließen, die auf diesen Problemen beruhen.