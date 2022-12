Kontrolluntersuchungen verlaufen bestens

Ein halbes Jahr nach der Behandlung gehe es Alyssa gut, berichtet die BBC. Sie sei wieder zu Hause bei ihren Eltern und ihrem Bruder. Die Sorge sei groß, dass die Leukämie zurückkehrt, doch alle Kontrolluntersuchungen seien bisher unauffällig gewesen. Sie werde in nächster Zeit sehr engmasching untersucht, heißt es in der Presseerklärung. Der BBC sagte Alyssa, sie wolle wieder in die Schule gehen und Fahrrad fahren. Endlich mal wieder ganz normale Sachen machen. Sie sei so froh, dass sie für das Projekt ausgewählt wurde, und hoffe, dass in Zukunft mit der Technologie noch vielen anderen Kinder geholfen werde.