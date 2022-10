In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben die Deutschen als Folge der Coronakrise eine Art unfreiwilligen Crashkurs in Sachen Infektionsschutz und Verhalten bei Krankheitssymptomen bekommen. An der grundsätzlichen Einstellung der meisten Bürgerinnen und Bürger zum Umgang mit Erkrankungen scheint das aber kaum etwas geändert zu haben. Diesen Schluss legt zumindest eine neue Umfrage nahe.