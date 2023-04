Auch Biontech erforscht laut Mitgründerin Özlem Türeci bereits »mehrere mRNA-Krebsimpfstoffe«, Türeci sprach im SPIEGEL von vielversprechenden Befunden. Das Unternehmen hat sich mit Behörden in Großbritannien, darunter der britische Gesundheitsdienst NHS, zusammengetan: Bis 2030 sollen in dem Land bis zu 10.000 Patienten mit Krebsmittel-Kandidaten aus der Biontech-Forschung behandelt werden. Noch in diesem Jahr soll es losgehen.