Das Prinzip ist einfach: Dreimal pro Woche entnehmen die Forscher Wasserproben aus einem zentralen Klärwerk und untersuchen diese »Tagesmischung« auf Virenschnipsel von Krankheitserregern. »CSI Abwasser« nennt sich das Team. Aus der Anzahl der Schnipsel konnten sie das Heranrollen der Corona-Sommerwelle schon Wochen erkennen, bevor auch die offiziellen Inzidenzen sie sichtbar machten. Mit einem Schlag testen die Forscher sozusagen alle 1,9 Millionen Wienerinnen und Wiener. Derartige Monitoringsysteme sind bei unseren Nachbarn schon weit verbreitet, in Belgien, der Schweiz, in Österreich zum Beispiel. Doch hierzulande dauert alles etwas länger.

Die Zeit drängt. Jetzt, da die kostenlosen Bürgerests auslaufen, drohen wir blind in die nächste Pandemiephase hineinzulaufen. Die Abwassertestung könnte ein gutes Frühwarnsystem sein, außerdem ist es unschlagbar billig. Auch in Deutschland wird die Corona-Abwassertestung seit einer Weile ausgiebig erprobt, mit derzeit 48 Entnahmestellen. Doch im RKI-Dashboard landen die Daten noch lange nicht, das dauert noch.

Ich fragte also an beim Bundesgesundheitsministerium, welches den Testlauf der Abwasseranalyse begleitet: Wieviel würde ein nationales Corona-Frühwarnsystem basierend auf Abwasserdaten pro Jahr in etwa kosten? Antwort: Das werde derzeit geprüft. »Wir erwarten die Ergebnisse im Frühjahr 2023.«

Perfektes Timing, um sich auf die Herbstwelle vorzubereiten. Die des Jahres 2023.

Warum dauert es hierzulande so lange? »In Deutschland machen viele Forschergruppen im Bereich Abwassermonitoring eine tolle Arbeit«, sagte mir Norbert Kreuzinger von der Wiener »CSI Abwasser«: »Aber manchmal braucht es da bei den Gesundheitsämtern vielleicht etwas mehr Pragmatismus und Mut zur Lücke. Das Perfekte ist der Feind des Guten.«

