Der Name klingt, als gehöre er zur neuen Generation eines Mobiltelefons: Omikron XE haben Fachleute einen neuen Coronavirus-Subtyp genannt. Entdeckt wurde die Omikron-Untervariante in Großbritannien . Dort wird sehr viel sequenziert, neue Virustypen fallen entsprechend schneller auf als etwa in Deutschland .

Die ersten Daten aus Großbritannien legen nahe, dass Omikron XE die sich am schnellsten ausbreitende Coronavirus-Variante sein könnte, die bislang bekannt ist. Noch halten es Fachleute aber für zu früh, um abzuschätzen, welche Risiken ihre mögliche Ausbreitung birgt.

Zahl der XE-Fälle nimmt zu

Bekannt wurde der erste XE-Fall am 19. Januar 2022 in England, wo bis heute die meisten Infektionen mit dem Virussubtyp entdeckt wurden. Laut dem aktuellsten Virusvarianten-Bericht der britischen Health Security Agency (UKHSA) sind in England bis zum 22. März 2022 637 Fälle von Omikron XE aufgetreten, das sind nicht mal ein Prozent der im Vergleichszeitraum erfassten Coronainfektionen. Insgesamt wurde die Variante in Großbritannien 763-mal erfasst.