Nicht akut gefährlich

Die toxischen Pilze hätten den Hafer bereits auf dem Feld befallen, heißt es in der Auswertung. In einigen Haferflocken wurden Gifte nachgewiesen, deren Gehalt als »stark erhöht« bewertet wurde. Es handle sich dabei um die Marken »Golden Breakfast Haferflocken kernig«, »Ja! Kernige Haferflocken« und »Knusperone Kernige Haferflocken«. Eine 40-Gramm-Portion überschreitet demnach bei einem Erwachsenen mit 60 Kilogramm Körpergewicht die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit festgelegte tägliche tolerierbare Aufnahmemenge (TDI). Für ein dreijähriges Kind mit 15 Kilogramm läge die Belastung mit diesen Produkten bei mehr als einem Vierfachen des TDI, heißt es in dem Bericht.