Während der Omikron -Welle in den Vereinigten Staaten, zwischen Mitte Dezember 2021 und Ende Februar 2022, war die Rate der Krankenhausaufenthalte bei ungeimpften Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren doppelt so hoch wie bei gleichaltrigen Kindern mit einer Covid-Schutzimpfung. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die CDC, die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, veröffentlicht hat. Die CDC ist eine Behörde des Gesundheitsministeriums.

Von 100.000 ungeimpften Kindern in dieser Altersgruppe wurden zwischen Mitte Dezember und Ende Februar statistisch 19,1 Kinder mit einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert. In der Gruppe der Kinder, die vollständig gegen die Viruserkrankung geimpft waren, lag der Anteil bei 9,2 pro 100.000 Kindern. Ausgewertet wurden die Daten von rund 400 Kindern, die in diesem Zeitraum in 14 verschiedenen US-Bundesstaates mit einer Sars-CoV-2-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden waren.

87 Prozent der an Covid-19 erkrankten Kinder, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, waren nicht geimpft. Bei zwei Drittel der Kinder sei eine Vorerkrankung festgestellt worden. 19 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen, die sich infiziert hatten, mussten auf einer Intensivstation betreut werden. Kinder, die an Übergewicht oder einer Form von Diabetes litten, erkrankten häufiger schwer. Von den Kindern, die vor oder während ihres Krankenhausaufenthalts positiv auf das Virus getestet wurden, wurden der CDC zufolge drei Viertel wegen Covid und nicht wegen anderer Krankheiten eingeliefert.

Seit November 2021 ist in den USA der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen. Nach Angaben der CDC sind dort bislang rund 30 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe vollständig geimpft.

Auf Deutschland sind die Erkenntnisse der CDC vermutlich nur eingeschränkt übertragbar. Zum einen unterscheidet sich die Gesundheitsversorgung in den USA grundlegend vom Gesundheitswesen in Deutschland, zum anderen ist in den USA eine deutlich größere Zahl der Kinder übergewichtig und damit einem erhöhten Risiko ausgesetzt, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Die Stiko empfiehlt in Deutschland die Coronaimpfung für Kinder zwischen fünf und elf, wenn eine Vorerkrankung oder ständiger Kontakt zu Risikopatienten besteht. Seit Dezember können sich auch Kinder ohne Vorerkrankung impfen lassen.