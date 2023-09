Die Tigermücke sucht die Nähe des Menschen und siedelt besonders in städtischen Grünanlagen oder Bäumen. Dass das Tier aus den Tropen in Europa vorrückt, gilt als eine Folge des wärmeren Klimas. Das verkürzt die Brutzeit, während die Winter vielerorts nicht mehr kalt genug sind, um die Insekten zu töten. Besonders in südfranzösischen Regionen wie Provence oder Okzitanien hat ein Großteil der Gemeinden seit 2004 Bekanntschaft mit der Tigermücke gemacht, inzwischen rückt sie auch bis ins Elsass oder nach Paris vor. Erheblich ernster ist die Situation weiterhin in tropischen Ländern wie aktuell in Guatemala, wo wegen Dengue der Notstand ausgerufen wurde.