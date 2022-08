Rund zweieinhalb Monate nach dem ersten Affenpockennachweis in Deutschland sind dem RKI bis Montag insgesamt 2916 Fälle übermittelt worden. Betroffen sind vor allem Männer, die Sex mit Männern haben. Dem RKI sind bislang nur sieben weibliche Fälle übermittelt worden, schreibt das Institut.

Für die Übertragung des Virus ist nach aktuellem Wissen ein längerer, enger Kontakt erforderlich.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte den Affenpockenausbruch am 23. Juli zum internationalen Gesundheitsnotfall, die USA haben einen nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das RKI schätzt derzeit eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland als gering ein.