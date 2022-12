Der Großteil der von bestimmten Arztpraxen an das RKI gesandten Proben wies das Grippevirus auf, gefolgt vom Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) . Nur ein sehr geringer Anteil enthielt das Coronavirus Sars-CoV-2.

Die bundesweite Coronainzidenz ist in der vergangenen Woche dennoch erneut leicht gestiegen, wie das RKI in seinem Corona-Wochenbericht mitteilt. Der Wert nahm demnach in der Woche bis zum 18. Dezember um elf Prozent gegenüber der Vorwoche zu. Bereits in den beiden vorangegangenen Wochen hatte die Inzidenz leicht zugelegt. Die Zahl der Covid-Erkrankungen steige aktuell in der Gruppe der älteren Erwachsenen an, Kinder und jüngere Erwachsene seien vor allem von Influenza- und RSV-Infektionen betroffen.