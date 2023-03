Global gesehen verläuft der Kampf gegen Polio erfolgreich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte vor 35 Jahren beschlossen, die Krankheit zu besiegen. Zwei von drei Varianten des Virus-Wildtyps sind seitdem ausgerottet worden. Fälle mit dem dritten verbleibenden Wildtyp des Erregers waren zuletzt nur noch in wenigen Ländern aufgetreten: Pakistan, Afghanistan und Mosambik. Zudem hatte es in den USA, Israel und der Ukraine einzelne Ausbrüche der Kinderlähmung gegeben, weil abgeschwächte Impfviren, mutiert und wieder virulent geworden waren . In Gebieten mit geringer Impfquote konnten sich diese Erreger genetisch verändern und ausbreiten.