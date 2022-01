Experte über Sensationstransplantation »Schweineherzen schlagen nach der Transplantation anfangs eher schwach«

In Maryland wurde über Neujahr das erste Schweineherz der Welt in einen Menschen transplantiert. Paolo Brenner forscht an der Methode seit mehr als 25 Jahren. Hier erklärt er die Chancen dieses Verfahrens – und die Risiken.

Ein Interview von Kerstin Kullmann