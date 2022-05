Ein Reisender, der sich kürzlich in Nigeria aufgehalten hat, wurde in Großbritannien mit dem Affenpockenvirus diagnostiziert. Die Krankheit ist meldepflichtig und so selten, dass die Diagnose nun öffentlich wurde. Die Gefahr, dass sich jemand bei dem Betroffenen angesteckt habe, sei aber sehr gering, beruhigen Gesundheitsbehörden im Vereinigten Königreich. Das Robert-Koch-Institut hält ausführliche Informationen zu der Erkrankung bereit .

Affenpocken zieht man sich in der Regel durch den Konsum von sogenanntem »Bushmeat« zu – dem Fleisch afrikanischer Wildtiere – oder durch den engen Kontakt mit Primaten, Nagern, afrikanischen Wildhörnchen oder in sehr seltenen Fällen auch befallenen Menschen. Affenpocken haben somit das Potenzial zur Zoonose, also zur Krankheit, die von einem Tier auf den Menschen übergeht.

Der Krankheitsverlauf ist jedoch deutlich milder als bei Menschenpocken. Meist sind Kinder betroffen, was wohl am Hauptverbreitungsweg liegt: Wahrscheinlich ziehen sich die meisten Erkrankten in Afrika das Virus beim Spielen mit Nagern oder Kleinaffen zu. Die Letalität liegt bei etwa zwei Prozent, betroffen sind auch meist Kinder. Todesfälle von Betroffenen, die älter als acht Jahre waren, sind nicht bekannt. Erkrankte mit Symptomen sind selbst auch ansteckend.

Pocken-Impfung schützt auch gegen Affenpocken Epidemien oder Pandemien sind deshalb jedoch nicht zu befürchten: Alle Erkrankungen von Menschen, wie sie 1960 erstmals auftraten, verliefen als individuelle Krankheitsfälle ohne weitere Verbreitung. In Großbritannien gab es zuletzt 2018 und 2021 Einzelfälle von Affenpocken.

Affenpocken zählen zu mehreren Pockenerkrankungen, die auch die Menschheit seit vielen tausend Jahren begleiten. Sie sind zwar selten tödlich, werden aber mit dem Risiko totaler Erblindung verbunden. Eine gezielte Behandlung dagegen gibt es nicht, wohl aber eine Impfung: Ältere Menschen, die noch gegen Pocken (auch: »Blattern«) geimpft wurden, sind immun gegen die Erkrankung, denn die Pockenimpfung schützt auch gegen Affenpocken.

Die Pocken waren über Jahrtausende eine Geißel der Menschheit, die ganze Populationen dahinraffte. In Deutschland traten sie in den Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre zuletzt auf; 1979 erklärte die Weltgesudheitsorganisation WHO die die Krankheit für ausgerottet. Wer später geboren wurde, hat deshalb keine Impfung mehr dagegen bekommen.