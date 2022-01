+++ Corona-News +++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut leicht auf 222,7

Deutsche Gesundheitsämter melden 12.515 Neuinfektionen. In Großbritannien sind es 189.000 am Tag – und die Regierung will keine Maßnahmen ergreifen. Augenärzte warnen vor Pandemie-Folgen bei Kindern. Der Überblick.