Corona-Lage in Deutschland Sieben-Tage-Inzidenz steigt rapide – mehr als 100.000 Todesopfer gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Deutschland laut Robert Koch-Institut mehr als 100.000 Menschen an Covid 19 gestorben. Aktuell schnellen Inzidenz und die Zahl der Ansteckungen in die Höhe.