»Demenzkranke verlieren mit fortschreitender Erkrankung die Orientierung und können sich mit dem Auto verirren«, warnt Hausärztin Landgraf. Darüber hinaus haben sie eine verlangsamte Reaktionszeit und bemerken Schilder oder Ampeln zu spät. Sie fahren häufig zu dicht auf, nehmen anderen die Vorfahrt und blinken nicht.

Das kann zu Katastrophen führen, bei denen altersbedingte Hirnschäden womöglich eine Rolle spielen. Im Kreis Lippe geriet eine 85-jährige Golf-Fahrerin vor einiger Zeit an einem sonnigen Oktobertag plötzlich nach rechts und fuhr ein 9-jähriges Kind tot, das gerade mit seinen Eltern und seinem Bruder einen Ausflug mit dem Fahrrad machte.

Älteren Menschen fehlt oftmals die Einsicht, dass sie fahruntüchtig sind. Der Psychologe Max Töpper betreut in der Gedächtnisambulanz des Evangelischen Klinikums Bethel in Bielefeld ältere Personen mit Erinnerungsproblemen. »Uns sind immer wieder Patienten aufgefallen, die bereits an einer fortgeschrittenen Demenz litten und deshalb zahlreiche Einschränkungen aufwiesen, jedoch selbstverständlich mit dem Auto zur Untersuchung kamen und danach auch wieder nach Hause fuhren«, erzählte Töpper einer Journalistin der »Neuen Westfälischen«.

In Berlin hatte Irmgard Landgraf eine demente Patientin, die in neben der Praxis in einer luxuriösen Seniorenresidenz lebte. Erst durch die Nachbarn erfuhr die Hausärztin eines Tages: Die Dame, sie war weit über 80, beschädigte beim Rangieren in der Tiefgarage der Residenz ständig Autos und knallte gegen Wände.

Als die Ärztin die Dame in der nächsten Sprechstunde auf ihre Karambolagen ansprach, reagierte sie demnach äußerst ungehalten »Die Frau ließ sich nicht davon abbringen, dass sie weiter Auto fährt«, so Landgraf. Immerhin: Sie war einverstanden, dass die Ärztin ihre Söhne informierte. Und die schafften es schließlich, ihrer Mutter das Auto wegzunehmen.

Von verpflichtenden Fahrtauglichkeitsprüfungen für ältere Menschen hält Hausärztin Landgraf indes wenig. Der Grund: Die Menschen alterten völlig unterschiedlich. Manche seien schon mit 60 hinfällig, andere mit über 80 noch topfit. »Wir sollten eher verstärkt darauf achten, wie es älteren Personen in unserem persönlichen Umfeld geht«, so Landgraf. Freunde und Angehörige sollten Mitmenschen darauf ansprechen, wenn ihnen deren Fahrweise nicht mehr geheuer erscheint. Im Zweifel könnten sie auch die Hausärztin oder den Hausarzt des betreffenden Menschen informieren.

Wenn Gefahr in Verzug ist, dürfen Mediziner die ärztliche Schweigepflicht brechen und die Fahrerlaubnisbehörde informieren, damit diese den Führerschein entzieht. Soweit musste Hausärztin Landgraf bisher noch nicht gehen. Sie sage ihren fahruntüchtigen Patienten: »Ich nehmen Ihnen ja nichts weg, sondern ich erspare Ihnen Probleme.«