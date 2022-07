Als Long-Covid-Auslöser denkbar

Der Blutfluss in der Netzhaut wurde mittels der sogenannten OCT-Angiografie gemessen. Dabei zeigte sich, dass der Blutfluss bei den an Long Covid Erkrankten gegenüber den gesunden Teilnehmenden vermindert war. Dies war laut Studie bei den erkrankten Frauen ausgeprägter als bei den Männern. Wie Autoantikörper und Blutzirkulation zusammenhängen, ist noch unklar. »Möglicherweise verändern die Autoantikörper die Blutzellen oder die Blutgefäße, was die Einschränkung der Mikrozirkulation erklären könnte und zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff führen kann«, sagte Hohberger in einer Pressemitteilung zum Start des Forschungsprojekts. Eine im gesamten Körper gestörte Blutzirkulation in den feinsten Blutgefäßen sei »als Auslöser für die bisher beschriebenen Long-Covid-Symptome denkbar«, so die Ärztin.