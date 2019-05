der Neuschnee glitzerte, weit ging der Blick, es war eine perfekte Skitour. Aber kurz vor dem Gipfel spürte ich plötzlich ein Pochen im Kiefer: eine Entzündung. Zurück in Berlin, zog mir mein Arzt den faulen Zahn, verschrieb mir ein Antibiotikum, nach ein paar Tagen ging es mir wieder gut.

Was für ein Glück, dass ich im 21. Jahrhundert lebe - sonst würde ich vielleicht nicht mehr leben. Noch vor hundert Jahren hätte mich die harmlose Infektion niederstrecken können wie ein blutiger Axthieb. Früher blieb den behandelnden Quacksalbern oft nichts zu tun, als ihre Patienten ein bisschen zu amüsieren mit Gebet, Hexenverbrennung oder Aderlass, bis sie wieder von allein gesund wurden. Oder starben.

Bald könnte diese schlechte alte Zeit uns einholen, die Medizingeschichte wiederholt sich, wenn wir nicht handeln. Die Vereinten Nationen registrieren trocken: Jahr für Jahr sterben weltweit rund 700.000 Menschen durch "Superbugs". Gegen derlei multiresistente Erreger sind selbst die stärksten Medikamentencocktails wirkungslos. Ärzte warnen vor einem "postantibiotischen Zeitalter". Besonders gefährliche Orte sind ausgerechnet Krankenhäuser. Manch Wissenschaftler zieht schon Parallelen zur Spanischen Grippe, die vor hundert Jahren mehrere Millionen Menschen tötete, wahrscheinlich sogar mehr als alle Gemetzel des Ersten Weltkriegs.

American Unofficial Collection of World War I Photographs/ PhotoQuest/ Getty Images

Halt, bevor Sie genervt weiterwischen: Nein, auch ich reagiere allergisch auf Panikmache, Hypochondrie und Weltuntergangsrummel. Aber das Thema "Superbugs" bereitete mir gestern fast eine schlaflose Nacht. Ich hatte nämlich den Fehler gemacht, im Buch "The Perfect Predator" zu lesen. Darin berichtet eine Forscherin von einer Urlaubsreise mit ihrem Mann. Nach einem romantischen Dinner bricht dieser nachts zusammen und fällt ins Koma. Nichts hilft, denn ein "Superbug" frisst ihn von innen auf, Acinobacter baumanii genannt, Spitzname "Iraqibacter". Wie diese Gruselgeschichte ausgeht, verrät der Link in den Lektüreempfehlungen unten.

Sind wir Killererregern wie "Iraqibacter" hilflos ausgeliefert? Nein. Seit Langem ist bekannt, was die Erreger zu unbesiegbaren Killern mutieren lässt: der leichtsinnige Einsatz von Antibiotika, unter anderem in der Tiermast und sogar auf Orangenplantagen. Gier frisst Hirn.

Was tun? Ein erster Schritt könnte sein, im Supermarkt nicht das billige Schrottfleisch zu kaufen. Oder bei einem grippalen Infekt keine Antibiotika zu schlucken, denn die sind bei Viren wirkungslos.

Ach so, und dann steht ja auch die Europawahl an. Durchforsten Sie doch die Parteiprogramme nach Begriffen wie "Antibiotika". Und machen Sie am 26. Mai Ihr Kreuz an einer Stelle, die uns und unsere Kinder schützen kann vor einer Spanischen Grippe 2.0.

Die Wahlprogramme finden Sie zum Beispiel hier.

Herzlich

Ihr Hilmar Schmundt

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Allein im Jahr 2018 wurden riesige Waldflächen weltweit vernichtet. Was meinen Sie, waren es insgesamt eher 1,2 Millionen Hektar? Waren es zwölf Millionen Hektar? Oder sogar 120 Millionen Hektar?

Was versteht man unter einer "Trottinette"? EIne französische Vuvuzela? Einen karibischen Singvogel? Eine Gehbehinderung? Ein Fahrzeug?

Wo wurde die Hose erfunden? In Germanien oder Zentralasien? In der schottischen Kleinstadt Jeans? Auf der patagonischen Hochebene südlich von Pantalones?

Bild der Woche

Vom Himmel hoch kommt eine Wurfsendung mit Blutkonserven für ein Hospital in Ruanda. Die Medizinprodukte werden von der kalifornischen Firma Zipline geliefert. Ende April hat das Unternehmen in Ghana das erste von vier geplanten Flugzentren eröffnet, mit jeweils 30 Drohnen. Damit wird Afrika zum Pionier in Sachen robotischer "Luftpost" mit schon mehr als 13.000 gelieferten Paketen (Maximalgewicht: 1,8 Kilogramm). Eine halbe Stunde nach der Bestellung per SMS erreicht der Drohnenpostbote mit Tempo 110 den Abwurfort.

Jason Florio

Fußnote

25 Jahre hält die kollektive Erinnerung an eine Flutkatastrophe durchschnittlich an, schreibt das Team um den Archäologen Václav Fanta in der Zeitschrift "Nature Communications". Die Forscher haben sieben zerstörerische Überflutungen der Moldau seit dem Mittelalter ausgewertet. Nach zwei Generationen war der Schrecken verblasst, und es wurde wieder gefährlich nah am Wasser gebaut - bis zur nächsten Flut.

* Quiz-Antworten: Allein im Jahr 2018 wurden weltweit zwölf Millionen Hektar Wald vernichtet, warnt eine Studie der University of Maryland. / "Trottinette électrique" , so nennt man in Frankreich die elektrischen Tretroller. / Die ältesten überlieferten Hosen sind rund 3200 Jahre alt und stammen aus Zentralasien. Sie werden zur 190-Jahres-Feier des Deutschen Archäologischen Instituts ab 17. Mai in Berlin gezeigt. Anmeldung hier. Hier dazu der Film "Die Erfindung der Hose".