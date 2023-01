Zu Jahresbeginn 2022 hatte sich die Zahl der Sterbefälle in Deutschland dem Amt zufolge »annähernd normalisiert«. Im März, April und Mai lagen die Zahlen etwas über dem Mittel. Eine Erklärung könnten die in dieser Zeit immer noch häufiger aufgetretenen Covid-Todesfälle gewesen sein, so die Statistiker. In den Monaten Juni bis August lagen die Fallzahlen dann deutlicher über den mittleren Werten der Vorjahre. Ein Grund könnte die große Hitze gewesen sein.

Dezember: 32 Prozent mehr Todesfälle

Auch im Herbst lagen die Sterbefallzahlen über dem Vergleichswert. Die Covid-Todesfallzahlen stiegen zu dieser Zeit an, »allerdings nicht im gleichen Ausmaß wie die Gesamtsterbefallzahlen«, berichteten die Statistiker. Zum Jahresende lagen die Sterbefallzahlen auf Basis einer Hochrechnung »sehr deutlich« über dem Vergleichswert.